BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 53 (76) EUR - 'HOLD'-JEFFERIES STARTET BASLER MIT 'BUY' - ZIEL 51 EUR-JEFFERIES STARTET ISRA VISION MIT 'BUY' - ZIEL 44 EUR-JP MORGAN NIMMT VOLKSWAGEN VORZÜGE MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 176 EUR-RBC SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 59 (63) EUR - 'OUTPERFORM' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 16 (15) EUR - 'BUY'-BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FERRATUM AUF 17 (18) EUR - 'BUY' -BERENBERG STARTET AKZO NOBEL MIT 'SELL' - ZIEL 70 EUR-CREDIT SUISSE SENKT ENI AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 18,10 EUR -DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 270 (280) PENCE - 'BUY' -DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4450 (5100) PENCE - 'HOLD' -JP MORGAN STARTET TEMENOS MIT 'OVERWEIGHT' - ...Den vollständigen Artikel lesen ...