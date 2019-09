Zürich (awp) - Die Genfer Privatbank Pictet will ihren Standort in Zürich stark ausbauen. Die Zahl der Mitarbeiter soll von aktuell 166 auf 250 angehoben werden, sagte Renaud de Planta in einem Interview mit der Finanz und Wirtschaft (Ausgabe vom 4. September). Pictet will aber nicht nur in der deutschsprachigen Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...