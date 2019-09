Die Progroup AG mit Sitz in Landau in der Pfalz verfolgt im Rahmen ihrer Strategie ‚Two 25' ehrgeizige Wachstumsziele. Ein wichtiger Bestandteil des Programms ist das neue Wellpappformatwerk in Eisfeld, Thüringen. Damit will das Unternehmen seine Marktführerschaft bei Wellpappformaten im Zentrum Europas weiter ausbauen.Realisiert wird das neue Wellpappformatwerk auf einem Grundstück mit einer Größe von rund 87.000 m2. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 60 Mio. Euro. Damit handelt es sich laut Progroup um eine der größten Investitionen in der Region. Insgesamt entstehen mehr als 50 neue Arbeits- ...

