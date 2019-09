Gestützt auf neue Hoffnung auf eine Lösung im Brexit-Drama dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmorgen kräftig aufwärts gehen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,36% gut ein Prozent höher auf 12.035 Punkten taxiert. Am Freitag hatte sich der DAX charttechnisch freigeschwommen, und diesen Ausbruch am gestrigen Dienstag bestätigt.Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts fügten Premierminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...