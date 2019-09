Das Brexit-Chaos hinterlässt auch Spuren auf dem EUR Credit-Primärmarkt. So hat gestern die Bank of Ireland eine geplante Tier 2 Emission aufgrund der Brexit-Sorgen verschoben. Im Mittelpunkt stand gestern jedoch die Emission von Danaher. Das Unternehmen platzierte gestern in 5 Tranchen EUR 6,25 Mrd. und somit den größten Teil des gestrigen EUR Volumens von EUR 9 Mrd. Die Emission war gleichzeitig die zweitgrößte EUR Corporate Bond Emission des Jahres. Lediglich Medtronic hat im März dieses Jahrs mit EUR 7 Mrd. ein größeres Volumen (nur EUR) platziert. Neben dieser Emission platzierten noch Suez (EUR 500 Mio., hybrid PNC7), Credit Suisse (EUR 1 Mrd., 10 Jahre) und UniCredit Bank AG (EUR 750 Mio ....

