Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - - CannaOne Technologies Inc. (CSE: CNNA; OTC: CNONF; und Frankfurt: 3CT) ("CannaOne" oder das "Unternehmen"), ein führendes Cannabis-E-Commerce-Technologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an Real Life Sciences Inc. abgeschlossen hat. ("Real Life Sciences").



Am 23. April 2019 gab CannaOne Technologies eine formelle Partnerschaft mit Real Life Sciences bekannt, um den BWell CBD Online-Marktplatz in den USA zu starten und zu betreiben. Im Rahmen dieser Vereinbarung fungierte Real Life Sciences als lokaler Managing Partner für den BWell Online-Marktplatz und stellte strategisches Management-, Finanz- und Business Development Know-how zur Verfügung. Als geschäftsführender Gesellschafter des BWell Marketplace hielt Real Life Sciences eine Beteiligung von 75,1%.



Herr Riby-Williams, CEO von CannaOne Technologies, kommentierte: "Die Expertise, das umfangreiche Netzwerk und die starken Beziehungen von Real Life Sciences innerhalb der USA haben dem BWell-Marktplatz in den letzten Monaten einen erheblichen Mehrwert gebracht und waren ein wichtiger Faktor bei der frühen Einführung des Unternehmens. BWell (www.thebwellmarket.com



Weitere Informationen über CannaOne Technologies finden Sie unter www.cannaonetechnologies.com , facebook.com/BloomKit/ , twitter.com/bloomkitco oder instagram.com/bloomkitco/



WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHRE REGULIERUNGS-DIENSTLEISTER HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG ÜBERPRÜFT ODER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG DAFÜR.



Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden.



Zukunftsbezogene Aussagen: Bestimmte hier enthaltene Informationen können nach kanadischem Wertpapierrecht als "zukunftsbezogene Informationen" gesehen werden. Im Allgemeinen können zukunftsbezogene Informationen durch die Verwendung von entsprechenden Begriffen wie "wird" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", identifiziert werden.



Zukunftsbezogene Aussagen beruhen auf Schätzungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Das kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmass der Aktivitäten, die Leistung oder die Erreichung der Ziele von CannaOne wesentlich von den in diesen genannten oder implizierten Aussagen abweichen können. Zukunftsbezogene Aussagen oder zukunftsbezogene Informationen beinhalten auch Informationen zu Investitionen und anderen Kosten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von diesen abweichen können.



Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsbezogene Aussagen und zukunftsbezogene Informationen setzen.



CannaOne wird keine zukunftsbezogenen Aussagen oder zukunftsbezogene Informationen aktualisieren, auf die hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.



Darüber hinaus bleibt Marihuana ein Medikament der Liste I nach dem United States Controlled Substances Act von 1970. Obwohl der Kongress dem US-Justizministerium verboten hat, Bundesmittel auszugeben, um die Umsetzung der staatlichen medizinischen Marihuana-Gesetze zu behindern, muss dieses Verbot jedes Jahr erneuert werden, um in Kraft zu bleiben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsbezogenen Aussagen und zukunftsbezogenen Informationen verlassen. CannaOne wird keine zukunftsbezogenen Aussagen oder zukunftsbezogenen Informationen aktualisieren, die durch Verweis hierin aufgenommen werden, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.



Investor Relations-Kontakte: Plutus Bridge Capital Inc., +1 416-918-6785; Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: Solomon Riby-Williams, Chief Executive Officer, solomon@bloomkit.co, +1 604-559-8893



Original-Content von: CannaOne Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/67762