Zürich (awp) - Die Aktien der Swatch Group und Richemont schiessen am Mittwoch zu Handelsbeginn in die Höhe. Getragen werden die Titel von der Hoffnung, die politisch aufgeheizte Lage in Hongkong könnte sich schon bald beruhigen. Hongkong gilt für die Schweizer Uhrenindustrie als der weltweit wichtigste Absatzmarkt. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...