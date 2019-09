Durch eine große Auswahl an Überwachungslösungen lässt sich die technische Umsetzung heutzutage leicht und häufig auch ohne die Hilfe von Fachunternehmen installieren. "Vor der Inbetriebnahme eines Videoüberwachungssystems müssen Unternehmen sich jedoch mit dem Datenschutz befassen. Da Kameras im öffentlichen Bereich sowie in Unternehmen Personen aufzeichnen, gehen Erfassung, Verarbeitung und Speicherung dieser personenbezogenen Daten mit zahlreichen Auflagen und Einschränkungen einher", erklärt Haye Hösel, Geschäftsführer und Gründer der Hubit Datenschutz GmbH & Co. KG.

Und er ergänzt: "Nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO darf nur gefilmt werden, wenn die Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen des Überwachenden oder Dritter erforderlich sind und die Interessen und Rechte der Betroffenen, also der gefilmten Personen, nicht überwiegen."

Berechtigtes Interesse erforderlich

Im Fall einer Nutzung von Überwachungskameras filmen Unternehmen nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch Kunden, Lieferanten oder Besucher, die sich auf dem Firmengelände aufhalten. Vor der Installation von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...