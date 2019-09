Berlin (ots) - Pharma Digital: ALLES AUF KOMMUNIKATION! Das ist Ansage und Programm in einem. VISION.A, die von APOTHEKE ADHOC initiierte Digitalkonferenz, rückt im März 2020 den Fokus auf aktuelle Kommunikationstrends, Innovationen und die Nachhaltigkeit des Apotheken- und Gesundheitsmarktes. Die Kategorien bieten 2020 neue, spannende Schwerpunkte für Kommunikationsprofis aus allen Bereichen: Healthcare-Unternehmen, Werbe-Agenturen, PodcasterInnen und VorreiterInnen in Sachen Nachhaltigkeit sind gefragt!



AB JETZT können sich Macher und Querdenker bis zum 17. Januar 2020 mit ihren außergewöhnlichen Kampagnen, crossmedialen Strategien und nachhaltigen Innovationen für den VISION.A Award bewerben. Die begehrten Auszeichnungen werden am 11. März 2020 zum fünften Mal in Folge im Rahmen von VISION.A - der Digitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC in fünf neuen Kategorien verliehen:



Kategorie 1: Bester Podcast Gesundheitsmarkt



Podcasts unterhalten und schenken uns eine Screen-Auszeit bei ungebrochener Verbindung zum Informationsfluss. Die Zukunft ist auditiv, Zuhören bekommt eine neue Kraft. Doch wo lohnt es sich besonders reinzuhören? Wer hat die besten Geschichten, die spannendsten Gäste und die heißesten Themen - ja, schlichtweg den besten Podcast im Gesundheitsmarkt?



Kategorie 2: Beste Konzeptumsetzung Kommunikation



Kommunikatoren haben es nicht leicht, eine reizüberflutete Zielgruppe in den Bann zu ziehen. Da bedarf es besonderer Kreativität gekoppelt an präziser Ausführung - besonders im streng regulierten Healthcare-Markt. Bewerben Sie sich bei uns, wenn Sie mit Ihrem Team, Ihrem Unternehmen, Ihrer Agentur ein fesselndes Kommunikationskonzept erfolgreich umgesetzt haben.



Kategorie 3: Beste Kampagne crossmedial



Wir würdigen intelligent vernetzte, innovative Healthcare-Kampagnen, die mediale Grenzen überwinden und Inhalte zielgruppengerecht aufarbeiten. Crossmediale Kommunikation ist heute nicht mehr wegzudenken. Es geht nicht mehr darum, nur einen Kanal bespielen zu können. Mehr denn je kommt es auf Breite und Tiefe in der Kampagnenführung an. Beherrschen Sie den Goldstandard? Überzeugen Sie unsere Jury!



Kategorie 4: Beste Innovation im Gesundheitsmarkt



Healthcare ist im steten Wandel, geprägt von Wissenschaft und Forschung. Die Digitalisierung sorgt für eine ungeahnte Dynamik. Innovationen rücken immer schneller in den Markt, werden gelebt: Jahrelang heiß diskutierte Themen sind plötzlich Realität und moderne Technologien ermöglichen heute Behandlungsansätze, die man vor wenigen Jahren noch unter Science Fiction verbucht hätte. Ihre disruptiven Produkte und Lösungen sind gefragt.



Kategorie 5: Bemerkenswert nachhaltig (CSR, Nachhaltigkeit, Social)



Jenseits der täglichen Routine in Job und Privatleben engagieren sich Menschen alleine oder in Gruppen, aber auch Unternehmen in Bereichen, die oft nichts mit eben dieser Routine zu tun haben. Dann geht es häufig um die Nöte anderer Menschen, hierzulande und anderswo, beispielhaft um Mangel- und Fehlversorgung, um Hilfe zur Selbsthilfe, Zukunftsängste, Klimawandel, soziale Herausforderungen. Wir würdigen jene Engagierten und Vorkämpfer, die keine Lust haben, Teil eines Problems zu sein und sich um echte Lösungen bemühen. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte.



Zu gewinnen gibt es Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro. Ihre Bewerbung inklusive Anmeldeformular (PDF, Word, Bild- und Video-Dateien) können Sie bis zum 17. Januar 2020 elektronisch unter der E-Mail-Adresse award@apotheke-adhoc.de einreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie auch aus den Teilnahmebedingungen unter https://vision.apotheke-adhoc.de/vision-a-award/



Das Team von VISION.A freut sich wieder auf zahlreiche Einreichungen!



