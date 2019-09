Nestlé investiert mehr als 100 Millionen Euro in seine Produktionsstätten in Deutschland. Diese sollen effizienter, digitaler und nachhaltiger werden.

Nestlé kommt bei der Modernisierung seiner Werke in Deutschland voran. Der Schweizer Lebensmittelkonzern stecke mehr als 100 Millionen Euro in seine hiesigen Produktionsstätten, teilte Nestlé am Mittwoch in Frankfurt mit. "Wir investieren vor allem in Technologie und machen so unsere Werke effizienter, digitaler und nachhaltiger", erklärte Deutschland-Chef Marc Boersch.

Das Geld fließt demnach teils in die Papierverpackung im Schokoladenwerk Hamburg ...

