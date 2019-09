++ ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe enttäuscht ++ Johnson verliert Mehrheit im britischen Parlament ++ DE30-Bullen setzen Erholungskurs fort ++Schwache US-Daten sorgten für eine gemischte Sitzung an der Wall Street am Dienstag sowie an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe verfehlte die Erwartungen und fiel im August von 51,2 auf 49,1 Punkte. Die Umfragedaten deuten zum ersten Mal seit 2016 auf eine Kontraktion im Fertigungssektor hin und zeigen, dass die US-Wirtschaft nicht von einem abschwächenden Wirtschaftswachstum sowie der zunehmenden globalen Rezessionsängsten verschont bleibt. Eine Verschlechterung der Datenlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...