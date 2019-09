Während sich der Absatz von Diesel-Pkw in Deutschland zuletzt etwas erholt hatte, sackt er in Europa weiter ab. In den meisten Ländern gleich zweistellig.

Der Diesel verliert in Europa weiter an Boden. Im zweiten Quartal 2019 ist sein Anteil an den Pkw-Neuzulassungen um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 31,3 Prozent gesunken, wie aus einer Statistik des Branchenverbands ACEA hervorgeht. Insgesamt wurden in den Ländern der EU zwischen April und Ende Juni 1,29 Millionen Diesel-Pkw neu zugelassen, ...

