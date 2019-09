Die britische Wirtschaft droht, in eine Rezession abzurutschen. Im sonst dominierenden Dienstleistungssektor laufen die Geschäfte so schlecht wie seit Jahren nicht mehr.

Die britische Wirtschaft bewegt sich in Richtung Rezession. Die Geschäfte des dominierenden Dienstleistungssektors liefen im August so schlecht wie seit über drei Jahren nicht mehr, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Der Einkaufsmanagerindex fiel überraschend deutlich um 0,8 auf 50,6 Punkte. Er liegt damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50, die von der Industrie bereits seit Monaten unterschritten wird.

"Nachdem sowohl die Industrie als auch das Baugewerbe im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...