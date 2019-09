Research-Updates zu Immofinanz: Die Analysten der Wiener Privatbank bestätigen die Kaufempfehlung für Immofinanz und erhöhen das Kursziel von 26,3 auf 28,3 Euro. Die Analysten der Baader Bank stufen die Immofinanz-Aktie nach der guten Performance von Buy auf Hold zurück, erhöhen das Kursziel aber von 25,0 auf 27,0 Euro. In Bezug auf das FFO-Wachstum (verwässert) wird das Unternehmen in den nächsten Jahren eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Baader-Universum sein, so die Analysten. Hauptwachstumstreiber seien Akquisitionen, Investitionen (hauptsächlich in Fachmarktzentren), eine verbesserte Nettomietertragsmarge und niedrigere Finanzierungskosten. Bezogen auf die gesamte Shareholder-Value-Rendite sehen die Experten jedoch ...

