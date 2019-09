Was denken die Bürger über das Wirtschaftssystem? Wünschen Sie sich mehr Umverteilung und zusätzliche staatliche Eingriffe in den Markt? Eine exklusive Umfrage der WirtschaftsWoche liefert spannende Antworten.

Ob es Grünen-Chef Robert Habeck ist, der Enteignungen von Wohnungsbesitzern nicht ausschließt; Juso-Chef Kevin Kühnert, der beklagt, dass Vermögen nirgendwo so niedrig besteuert werden wie in Deutschland; oder der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring, der will, dass die Grundrente endlich beschlossen wird: In fast allen Parteien werden derzeit Forderungen nach noch mehr Staat und damit auch nach zusätzlichem Dirigismus laut.Aber sind diese Forderungen populär? Wollen die Deutschen tatsächlich mehr Sozialismus? Und falls ja: Bedeutet das auch, dass der Rückhalt für die soziale Marktwirtschaft schwindet? Um das herauszufinden, befragte die WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey exklusiv die Bundesbürger.

Das zentrale Ergebnis der Umfrage, die vorwiegend zwischen dem 29. August und 3. September stattfand: Die soziale Marktwirtschaft genießt zwar einen großen Rückhalt bei den Deutschen, es gibt aber gleichzeitig einen verbreiteten Wunsch nach zusätzlicher Umverteilung. Allerdings hat auch die Forderung danach wiederum ihre Grenzen.

Anders gesagt: Ludwig Erhard ist gut, aber mit ein bisschen Karl Marx wäre er noch besser.

So sind 70 Prozent der Befragten überzeugt, dass die soziale Marktwirtschaft das bestmögliche Wirtschaftssystem für die Bundesrepublik darstellt. Nur 16 Prozent teilen diese Meinung nicht. Der Rückhalt ist in allen Bevölkerungsgruppen hoch - unabhängig von Alter, Kaufkraft und Bildung. Auffällig ist allerdings, dass die Marktwirtschaft im Westen des Landes (73 Prozent) populärer ist als im Osten (59 Prozent).Erwartungsgemäß hängt die Unterstützung für die Marktwirtschaft auch von den Parteipräferenzen ab. Allerdings existiert kein eindeutiges Rechts-Links-Schema: Mit 84 Prozent gibt es bei den Anhängern der Union zwar am meisten Befürworter, mit 79 Prozent und 74 Prozent sind sie bei SPD und Grünen aber ...

