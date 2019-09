Der amerikanische Hersteller von Aluminium-Felgen, Superior Industries International Inc. (ISIN: US8681681057, NYSE: SUP), wird seine Dividendenzahlung streichen. Zuletzt wurden vierteljährlich 9 US-Cents je Aktie ausbezahlt. Der Konzern begründet den Schritt mit der künftigen Fokussierung auf Investitionen in das Kerngeschäft sowie einer Reduzierung der Schulden. Superior Industries ist 1957 von Louis L. Borick in Los Angeles gegründet worden. Heute befindet sich ...

