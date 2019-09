Er tritt die Nachfolge von Paul Caprio an, der das Unternehmen Anfang Juni verlassen hat. Rogers berichtet an Dr. Michael Ruf, Chief Operating Officer (COO) der Krauss Maffei Group. 20 Jahre Industrieerfahrung Nach dem Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Georgia und anschließendem MBA an der Universität Chicago arbeitete Rogers zunächst bei verschiedenen Industrieunternehmen. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...