Druck, Temperatur, Beschleunigung und andere Messgrößen wie Weg, Winkel, Strom oder Magnetfelder sind nur einige der Daten, die Sensoren erfassen können. Regelkreise und Steuerungen in Maschinen, Fahrzeugen, Fabriken oder anderen technischen Einrichtungen benötigen die Sensordaten, um für eine Überwachung technischer Prozesse in Echtzeit zu sorgen. Sie bilden die Grundlage für eine umfassende, intelligente Steuerung industrieller Wertschöpfungsketten. Dabei wirken die unterschiedlichsten Umwelteinflüsse auf die Sensoren ein, denen sie lange Zeit ohne Störungen widerstehen müssen.

Während in vielen technischen Bereichen, zum Beispiel in Smartphones und Wearables, hochintegrierte Sensorsysteme bereits Stand der Technik und aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind, sieht die Situation im industriellen Umfeld noch deutlich anders aus. Häufig erweist sich der Einsatz von Sensorsystemen als schwierig bis unmöglich, da die extreme Umgebung industrieller Prozesse, gekennzeichnet durch hohe Betriebstemperaturen, mechanische Belastungen in Form von Druck oder Vibration oder durch ein feuchtes beziehungsweise chemisch aggressives Umfeld, einen zuverlässigen Betrieb empfindlicher Elektronikkomponenten nicht erlaubt.

Dabei besteht gerade in diesem Bereich ein enormer Bedarf an Sensorsystemen, um Anlagen und Prozesse besser überwachen und gezielt regeln zu können. Nur so lassen sich die ehrgeizigen Ziele der Industrie 4.0, wie die Individualisierung von Produkten unter den Bedingungen der (Großserien-) Produktion, eine verbesserte Zustandsüberwachung sowie die Optimierung und Echtzeitsteuerung ganzer Wertschöpfungsnetzwerke umfänglich erreichen.

Magnetoresistive Sensortechnologie

Magnetische Messsysteme, basierend auf dem magnetoresistiven Effekt (MR-Effekt) haben sich bereits vielfältig etabliert für Winkel- und Wegmessaufgaben unter schwierigen Umgebungsbedingungen in irdischen Anwendungen als auch bei Raumfahrtprojekten der NASA. Neue Anwendungen zum Beispiel in der Stahl- und Chemieindustrie, in Offshore-Windkraftanlagen, in Aufzügen oder im Bereich Industrie-Handling stellen neue Anforderungen an die Robustheit der Messsysteme. Herstellern von Drehgebern, Wegmesssystemen und Motor-Feedbacksystemen in derartigen Heavy-Duty-Anwendungen kommt es sehr entgegen, wenn der Luftspalt, das heißt der Arbeitsabstand zwischen magnetischem Maßstab und Sensor, sich vergrößern lässt (Bild 1).

MR-Sensoren sind feste Bestandteile von Automobilen, Handys, medizinischen Geräten, Windrädern, Werkzeugmaschinen oder Industrierobotern: sei es für die Messung von Weg, Winkel, elektrischem Strom oder als elektronischer Kompass. Ursprünglich für Festplattenspeicher entwickelt, öffnet der MR-Effekt viele Möglichkeiten für die Sensorik.

