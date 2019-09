US-Unternehmen kaufen nach dem Ausnahmejahr 2018 in diesem Jahr weniger eigene Aktien zurück. Doch ein Kurseinbruch an der Börse droht deshalb noch lange nicht.

Amerika schlägt Deutschland, zumindest an der Börse. Um 125 Prozent legte der Dax in den vergangenen zehn Jahren zu, alle Dividenden mit eingerechnet. Sie allein steuern 58 Prozent Zuwachs bei. Der Standard & Poor's (S&P) mit den 500 größten US-Konzernen schaffte ganz ohne Dividenden in zehn Jahren 190 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren kam der S&P auf 46 und der Dax auf 24 Prozent, in den vergangenen drei Jahren stieg der S&P um 34 und der Dax um ganze elf Prozent.

Ein Grund für Amerikas Stärke sind die besseren Perspektiven, zumindest aus Sicht der Anleger. Sie kaufen amerikanische Aktien, obwohl diese bereits recht teuer sind. Jedes Unternehmen im S&P, und heruntergerechnet jede einzelne Aktie, bezahlen Investoren durchschnittlich mit dem knapp 18-fachen Jahresnettogewinn. Im Dax liegt der Faktor nur bei 14. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Goldman Sachs, Pfizer und Co. gelten eben als zukunftsträchtiger, auch was die künftigen Gewinnaussichten angeht, als BASF, Deutsche Telekom, Siemens und die Autobauer im Dax.

Doch Amerika und viele seiner Unternehmen helfen auch kräftig nach, wenn es um höhere Kurse geht. Sie verknappen das Angebot an Aktien. Im vergangenen Jahr kauften die 3000 größten börsennotierten US-Unternehmen für rund eine Billion Dollar eigene Aktien zurück, allein die 500 Topkonzerne im S&P 500 steuerten 806 Milliarden Dollar bei. Daran gemessen erscheinen die knapp zehn Milliarden Euro aller deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr wie Kleingeld.

Doch dieser "Verknappungsbonus" an der Wall Street verringert sich. Im zweiten Quartal kauften die 500 S&P-Konzerne "nur" noch für 165 Milliarden Dollar eigene Anteilscheine auf - nach knapp 200 Milliarden Dollar im Vorjahr. Bereits im Auftaktquartal war das Volumen um gut zehn Prozent gesunken.

Handelsblatt-Berechnungen zeigen: Quer durch alle Branchen kaufen die Unternehmen weniger eigene Aktien zurück als im Vorjahr. Der iPhone-Riese Apple wendete im ersten Halbjahr 40,7 Milliarden Dollar auf, nach 43,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Biotech-Spezialist Amgen investierte 5,4 Milliarden Dollar, im Jahr davor waren es noch 13,9 Milliarden Dollar. Auch die Fast-Food-Kette McDonald's, der Flugzeugbauer Boeing und der Ölkonzern Phillips 66 reduzierten die Ausgaben für die kostspieligen Anlegergeschenke. Das Pharmaunternehmen Celgene, das sich auf die Produktion von Arzneimitteln gegen Krebserkrankungen und Störungen des Immunsystems spezialisiert hat, verzichtete ganz auf Aktienrückkäufe. ...

