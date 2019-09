Tagesausblick für 5.9.: DAX steigt auf 12.000 Punkte. Auto- und Luxuskonzerne im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die gute Stimmung in Asien und die Hoffnung auf einen geregelten Brexit versetzten Anleger heute in Kauflaune. Bereits zu Handelsbeginn schob sich der DAX über die Marke von 12.000 Punkte. Bei 12.050 Punkten war die Rally zunächst zu Ende. Zum Handelsschluss blieben im DAX und EuroStoxx 50 jeweils ein Plus von knapp einem Prozent und im italienischen FTSE MIB sogar ein Zugewinn von rund 1,7 Prozent.

Am Anleihenmarkt war eine deutliche Entspannung zu beobachten. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen stieg von minus 0,72 auf 0,655 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich mehrheitlich fester. Platin sprang auf 985 US-Dollar. Damit summierte sich das Plus in den zurückliegenden sechs Handelstagen auf knapp 14 Prozent. Der Ölpreis setzte die gestern angedeutete Erholung fort. So verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude um knapp 2,9 Prozent auf 60 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar erholte sich auf 1,101 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank liebäugelt einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge mit der Übernahme einer Sparkasse. "Ich würde gerne, wenn es möglich wäre, in unserem zersplitterten Markt Konsolidierung vorantreiben", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke bei einem Bankenkongress in Frankfurt. Allerdings sperren sich die Sparkassen. Die Bankaktie legte heute dennoch überdurchschnittlich stark zu und stieg über die Widerstandsmarke von EUR 5,15. Continental stieg bei einem israelischen Spezialisten für autonomes Fahren ein. Bei den Anlegern kam die Meldung gut an. Die Aktie schob sich zurück über die Marke von EUR 110. Die verbesserte Stimmung im Autosektor zog die Aktien von einigen weiteren Zulieferern wie Leoni, Norma und Schaeffler deutlich nach oben. Eine kurzfristige Trendwende deutet sich auch bei der Daimler-Aktie an. Die nächste Hürde liegt bei EUR 45. Der Chemieverband senkte heute die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktien von BASF, Covestro, Evonik und Lanxess demonstrierten dennoch relative Stärke gegenüber ihren Indizes.Isra Vision stieg nach einer positiven Analystenstudie zweistellig nach oben. Hoch im Kurs standen heute auch Halbleiterhersteller wie Aixtron, Dialog Semiconductor und Infineon. Siemens konnte einen Auftrag für ein Gas- und Dampfturbinenwerk in Frankreich an Land ziehen. Die Aktie klebt dennoch an der Marke von EUR 90. Der Verkauf der Aufzugssparte von ThyssenKrupp kommt allmählich in Bewegung. Dem Handelsblatt zufolge wurden nun mögliche Interessenten angeschrieben. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Aufschlag.

Activision Blizzard profitierte von positiven Analystenschätzungen und dem Launch von World of Warcraft: Classic. Apple plant Meldungen auf Thomson Reuters zufolge im Frühjahr ein neues Einsteigermodell für China und anderen Schwellenländern. Details könnte es möglicherweise schon nächste Woche bei der Keynote geben. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgenommen und damit eine der Forderungen der Demonstranten erfüllt. Dies sorgte nicht nur an Hongkongs Börse für gute Stimmung. Die Aktien von Luxusgüterhersteller wie Kering, LVMH und Swatch legten heute ebenfalls deutlich zu. Hongkong zählt zu den wichtigsten Standorten für Luxusgüterhersteller.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Juli

Deutschland - VDMA, Auftragseingang für Juli

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, August

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 31. August

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.035/12.150/12.230/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.720/11.825 Punkte

Der DAX setzte den kurzfristigen Aufwärtstrend fort und pendelte sich zum Handelsschluss im Bereich von 12.000 Punkten ein. Zwisschen 11.850 und 12.000 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone. Angesichts der zuletzt starken Aufwärtsdynamik erscheint ein Rücksetzer an die Unterkante der Range durchaus möglich. Oberhalb von 12.040 Punkten eröffnet sich weiteres Potenzial bis 12.150 Punkte. Unterhalb von 11.800 Punkten könnte die Stimmung hingegen kippen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2019 - 04.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.09.2014 - 04.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

