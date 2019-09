Im Prozess in Bonn sollen komplexe Steuertricks aufgeklärt werden. Aktuell stehen zwei Ex-Banker der HVB vor Gericht - Es drohen bis zu zehn Jahren Haft.

Im Prozess um einen der größten Steuer-Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik will einer der beiden angeklagten Ex-Banker auspacken. "Herr S. wird umfassend zur Sache aussagen", sagte seine Anwältin Hellen Schilling am Mittwoch zum Verhandlungsauftakt am Landgericht Bonn. "Herr S. bestreitet seine Rolle nicht", fügte sie hinzu. Die Staatsanwaltschaft bescheinigte dem Mann bereits, mit seinen Aussagen die Ermittlungen beschleunigt zu haben - und das auch mit Blick auf zahlreiche weitere anhängige Cum-Ex-Verfahren. Den Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Wenn sie zur Aufklärung der komplexen Geschäfte beitragen, können sie eventuell auf Milde des Gerichts hoffen.

Vor der 12. Großen Strafkammer des Landgerichts Bonn müssen sich die beiden britischen Investmentbanker Martin S. - Jahrgang 1978 - und Nicholas D. - Jahrgang 1981 - verantworten. Sie sollen den deutschen Staat laut Anklage mit Tricksereien um Aktiengeschäfte ("Cum-Ex") zwischen 2006 und 2011 um knapp über 447 Millionen Euro gebracht haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Beteiligung an 34 Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung vor. Bei einem Fall sei es beim Versuch geblieben. Es sei bei den Deals "um Profit aus der betrügerischen Erlangung von Steuergeldern" gegangen, sagte Staatsanwältin Anne Brorhilker. Der Prozessauftakt stieß auf reges Interesse: Zahlreiche Zuschauer fanden sich am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...