Polyphor AG / Schlagwort(e): Konferenz Polyphor präsentiert auf der H.C. Wainwright Global Investment Conference 04.09.2019 / 17:38 --------------------------------------------------------------------------- Allschwil, 4. September 2019 Polyphor präsentiert auf der H.C. Wainwright Global Investment Conference Die Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der 21. Annual H.C. Wainwright Global Investment Conference vom 8. bis 10. September 2019 in New York City präsentieren wird. Giacomo Di Nepi, CEO von Polyphor, gibt einen Überblick über das Unternehmen und seine Pipeline und steht für persönliche Gespräche mit Investoren, die für die Konferenz angemeldet sind, zur Verfügung. Die Präsentation wird auf der Website von Polyphor auf der Investor Relations-Seite unter «Kalender» oder unter folgendem Link live übertragen: Polyphor Webcast. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird 90 Tage nach Abschluss der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Details zur Präsentation: Datum: 9. September, 2019 Zeit: 21:25 - 21:50 MESZ Wo: The Lotte Palace Hotel, New York Webcast: Polyphor Webcast Für weitere Informationen: Investoren: Kalina Scott Chief Financial Officer Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 16 67 Email: IR@polyphor.com Medien: Alexandre Müller Dynamics Group AG Tel: +41 43 268 32 31 Email: amu@dynamicsgroup.ch Über Polyphor Polyphor ist ein biopharmazeutisches Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von immuno-onkologische Wirkstoffe und einer neuen Klasse von Antibiotika konzentriert. Polyphor treibt Balixafortide (POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht sein Potenzial in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat sie das Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt. OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren. Das führende OMPTA-Programm des Unternehmens ist eine inhalative Formulierung von Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.