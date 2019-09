Mit dem Geld soll erstmals ein Volkswagen-Modell in dem Land entwickelt werden. Nach schwachen Jahren hat sich der Absatz dort zuletzt stabilisiert.

Der VW-Konzern investiert bis Ende kommenden Jahres etwa 1,5 Milliarden Euro in seine brasilianische Tochter. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, soll das Geld unter anderem in die Entwicklung eines dort entwickelten Fahrzeugs fließen. Erstmals werde damit ein Modell von Volkswagen in Brasil entstehen, das auf ...

