Die Staatsanwaltschaft hat die Räume des Goldhändlers PIM Gold durchsucht und Vermögen gesichert. Ein Manager wurde verhaftet. Das Unternehmen äußert sich nicht.

Es war eine gespenstische Szene vor dem Hauptquartier der PIM Gold GmbH in Heusenstamm am Mittwochnachmittag. Immer wieder fuhren dunkle Mercedes-Limousinen vor. Aus ihnen stiegen Männer mit ernsten Gesichtern, offenbar Mitarbeiter oder Partner des Goldhändlers. Sie eilten vorbei an bewaffneten Zivilpolizisten und den blauen Mannschaftswagen der Polizei ins Gebäude. Die Beamten waren bereits am frühen Morgen angerückt, erst gegen 16 Uhr zogen sie wieder ab.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt bestätigte auf Handelsblatt-Anfrage, dass sie am Mittwoch die Räume der PIM Gold durchsucht hat. Das Amtsgericht Darmstadt habe in dem Zusammenhang einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 48 Jahre alten Mann verkündet. "Dem Mann wird unter anderem gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Der Vollzug der U-Haft sei angeordnet worden.

Bei dem Festgenommen handelt es sich nach Informationen des Handelsblatts um den geschäftsführenden Gesellschafter von PIM Gold, Mesut P. (48), gegen den die Staatsanwaltschaft seit mehr als einem Jahr ermittelt. Mesut P.s Verteidigerin war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

