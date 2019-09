In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 4.09. 15:51: Wirtschaftsminister Altmaier: Der ZaudererPeter Altmaier steigt an einem sonnigen Tag in der Kleinstadt Waltrop in Nordrhein-Westfalen aus seinem Dienstwagen und hat gute Laune. "Ich wollte auch mal Gärtner werden", sa ...>> Artikel lesen 4.09. 15:37: Es sieht aus, als ob Facebook, Youtube und Instagram eines ihrer bekanntesten Merkmale aufgebenDie gängigen Metriken, die die sozialen Medien ausmachen, könnten ihr Ende gefunden haben.Facebook experimentiert damit, die öffentliche Anzahl an "Gefällt mir"-Angaben zu verstecken, die unter ...>> Artikel lesen 4.09. 15:00: Preis, Reichweite, ...

