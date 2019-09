Warum die Cloud-Anbieter bei der Realisierung von Automationstechnik aus der Wolke in der Poleposition sind. Mit dem massenhaften Aufkommen von vernetzten IoT-Devices in Produktionsumgebungen wie Messgeräten, Sensoren, Aktoren oder ganzen Maschinen wurden die bislang getrennten Welten von Betriebsleitsystemen (Operational Technology) und der Unternehmens-IT in Form der Bereitstellung kaufmännischer Applikationen aufgebrochen. Für die Transformation der Industrie in Richtung 4.0 ist es von Bedeutung, wie die Konvergenz von meist proprietärer Operational Technology (OT) mit ihren MES und SCADA Einrichtungen ohne bisherige Verbindung zur Außenwelt mit der vielfach auf offenen standardbasierten Architekturen beruhenden Office-IT gelingt. Die Schwierigkeit dieser ...

