Herzogenaurach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Lace up. Connect. Go. Mit der PUMA Smartwatch, betrieben mit Wear OS by Google und Qualcomm Snapdragon Wear 3100



PUMA und die Fossil Group präsentieren die erste PUMA Smartwatch - eine Neuheit der Sportmarke. Sie wird mit Wear OS by Google betrieben und ist mit einem Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Prozessor ausgestattet. Die Weltmarke PUMA freut sich, den Markt für Smartwatches für sich zu erschließen. Ihr Wearable unterstützt Sportler beim Training, motiviert sie, verfolgt ihre Ziele und vernetzt sich unterwegs mit anderen. Die Smartwatch kombiniert das Beste aus sportlichem Lifestyle und Technik. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern trägt sich auch gut, mit einem ultraleichten Cut-out Gehäuse aus Nylon und Aluminium. Ein strukturiertes Band aus Silikon bietet sicheren Halt und ist besonders atmungsaktiv für weniger Schweißbildung beim Training. Die PUMA Smartwatch ist in drei modischen Farben erhältlich und ist damit der perfekte Begleiter sowohl im Fitnessstudio als auch im Alltag. Das beste Workout muss also nicht langweilig aussehen.



"Für unsere Kunden ist Technik in ihrem Leben ein Muss - sie möchten eine Smartwatch haben, die zu ihrem aktiven Lifestyle passt", erklärt Adam Petrick, PUMAs Global Director of Brand and Marketing. "Wir sind begeistert, unsere erste Smartwatch präsentieren zu können. Sie verkörpert die gleiche PUMA Marken-DNA wie unsere Sportbekleidung und unsere Schuhe. Mit dieser Uhr können Nutzer direkt unserem Motto folgen: Lace up, connect, and go."



"Der Smartwatch Markt wächst weiterhin rasant und zieht neue, innovative Marken an, die auf diesen Zug aufspringen", so Pankaj Kedia, Senior Director Product Marketing von Qualcomm Atheros, Inc. "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit der Fossil Group durch die Ergänzung der Marke Puma zum wachsenden Smartwatch Portfolio weiter auszubauen. Die Puma Smartwatch, die die hohe Leistung und den geringen Akkuverbrauch des Snapdragon Wear 3100 Prozessors nutzt und auf Pumas langjähriger Tradition im Lifestyle Sport aufbaut, wird den Verbrauchern auf der ganzen Welt Momente der Freude bereiten"



Mit Google Fit kann die PUMA Smartwatch Aktivitäten wie Pilates, Rudern oder Spinning tracken und Wiederholungen im Krafttraining wie zum Beispiel Liegestütze zählen. Im "Workout Modus" zeichnet Google Fit kontinuierlich die Herzfrequenz auf. So erkennt man ganz leicht, ob der Puls im Idealbereich liegt. Schließlich ist es mit Google Fit ganz einfach, Aktivitätsziele zu ändern und zu tracken, und die App informiert den Nutzer über die Fortschritte bei der Zielerreichung.



Nutzer der PUMA Smartwatch können aus verschiedenen Optionen für interaktive Zifferblätter auswählen. Das Zifferblatt "Scorecard" zum Beispiel zeigt Uhrzeit, Datum und Herzfrequenz an und gibt Nutzern zudem die Möglichkeit, die angezeigten Informationen individuell anzupassen. Nutzer können auch Fotos aus sozialen Netzwerken als Zifferblätter für die Smartwatch verwenden - eine weitere Möglichkeit der Individualisierung und Vernetzung und, was am wichtigsten ist, sich mit anderen zu messen.



Die Fossil Group präsentiert die PUMA Smartwatch auf der IFA, Messe Berlin, Messedamm 22, Halle 4.2, Stand 221. Die Smartwatch ist ab November auf puma.com und bei ausgewählten Händlern zu einem UVP von 279 EUR erhältlich.



Zu den Features der PUMA Smartwatch gehören:



Tracking der Herzfrequenz



Mit Google Fit bei jeder Bewegung den Puls im Blick, immer und überall.



GPS



Wo auch immer es hingeht, mit ungebundenem GPS auf dem richtigen Weg - ganz ohne Smartphone.



Google Assistant



Vieles mit der Stimme erledigen. Google Assistant per Sprachsteuerung Fragen stellen, Befehle geben, Erinnerungen einstellen und mehr.



Musik



Mit Musik geht alles besser - einfach verbinden und Spotify hören.



Google Pay*



Mithilfe der NFC-Schnittstelle und Google Pay kontaktlos und mobil mit der Smartwatch bezahlen. *Google Pay in ausgewählten Ländern verfügbar



Wetter



Sonne oder Regen. In Echtzeit. Immer das aktuelle Wetter.



Fitness-Apps



Wenn man schwitzen will. Das Workout ganz einfach mit kompatiblen Fitness-Apps synchronisieren.



Wasserdicht



Schwimmen? Kein Problem. Ab in den Pool.



Weitere Features:

Smartphone Benachrichtigungen

Aktivitätstracking

Schnellladen Pressekontakt:



Alberto Turincio - Global Communications - PUMA -

alberto.turincio@puma.com

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe,

Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und

vermarktet. Seit 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für

die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und

sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem

Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport. PUMA

kooperiert mit weltweit angesagten Designern, um innovative und

schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe

gehören insbesondere die Marken PUMA, Cobra Golf sowie das

Tochterunternehmen Dobotex. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte

in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter

weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in

Herzogenaurach/Deutschland.

Smartwatches mit Wear OS by Google sind kompatibel mit iPhone und

Android Smartphones. Wear OS by Google ist ein Warenzeichen der

Google LLC. Touchscreen Smartwatches mit Wear OS by Google

funktionieren in Verbindung mit Smartphones mit Android 4.4 und höher

(ausgenommen Go Edition) oder iOS 10 und höher. Unterstützte

Funktionen können je nach Plattform und Land variieren.

Google, Wear OS by Google, Google Pay und Google Fit sind Warenzeichen

der Google LLC.

Qualcomm und Snapdragon Wear sind Warenzeichen der Qualcomm

Incorporated.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/969132/Puma_Smartwatch.jpg



Original-Content von: Fossil Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6329