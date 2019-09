Der Kampf um den Einzug in den DAX ist entschieden. Triebwerksbauer MTU Aero Engines konnte sich gegen Deutsche Wohnen durchsetzen. Der Essener Industrie- und Stahlkonzern Thyssenkrupp muss dafür wegen seines drastisch gesunkenen Aktienkurses den DAX +0,56% verlassen. Das teilte die Deutsche Börse -0,11% am Mittwochabend in Frankfurt mit. Die Index-Änderungen werden zum 23. September wirksam.MTU-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...