Bosch, Continental und ZF haben angekündigt, auf der IAA ihre autonom fahrenden People Mover auszustellen, wobei Continental die Besucher sogar in einem offiziellen Shuttle des Typs Cube über das IAA-Gelände fahren wird. Noch in diesem Jahr kommen Continental-Technologien im autonomen Shuttle-Bus EZ10 des französischen Unternehmens Easy-Mile erstmals in Serie, an dem Continental seit 2017 beteiligt ist.

ZF wiederum hat zu Jahresbeginn eine Mehrheitsbeteiligung an der niederländisch-amerikanischen Firma 2getthere erworben (Bild 1), die komplette automatisierte Transportsysteme anbietet. Für die Tier-1s ist es klar, dass sie das Fahrzeug immer mehr als Gesamtsystem sehen müssen, weil es um mehr geht als nur um einzelne Komponenten.

Fahrerassistenz

Zur sicheren Übergabe der Fahrverantwortung beim automatisierten und manuellen Fahren ist eine Innenraumkamera erforderlich, aber an den geeigneten Installationsorten ist der Platz extrem knapp. Continental zeigt auf der IAA eine Kombination aus Umfeld- und Innenraumkameras (Bild 2), die bereits 2021 SOP haben soll. Hierbei liefert die Infrarot-Innenraumkamera wichtige Daten über Fahrer und Passagiere, um so eventuelle Unaufmerksamkeiten zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Mittels künstlicher Intelligenz stimmen spezielle Algorithmen die Sicherheitssysteme ...

