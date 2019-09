Überraschender Abgang bei der Commerzbank: Finanzvorstand Stephan Engels will seinen Vertrag nicht verlängern und wechselt im kommenden Jahr zur dänischen Danske Bank. Der Manager wolle seinen bis April 2020 laufenden Vertrag aber gern erfüllen, teilte die im MDAX +0,69% gelistete Commerzbank in Frankfurt mit.Die in Kopenhagen beheimatete Danske Bank +0,94% kündigte an, dass der gebürtige Hamburger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...