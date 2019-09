Goldunternehmen haben eine besondere Form gefunden, wie sie andere für sich arbeiten lassen. Sie vergeben für ihre Projekte so genannte Earn-In Optionen, was so viel bedeutet, dass ein Juniorpartner eigenes Geld für Exploration ausgibt, um am Ende Anteile an einem vielversprechenden Projekt zu erwerben. Für den Juniorpartner ist das eine riskante Wette, denn es braucht in der Regel schnell gute Ergebnisse, damit Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...