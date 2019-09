DAX - Das Gap ist zu, es lebe das Gap!

Bastian Galuschka,

Gestern hieß es in der charttechnischen Besprechung des DAX: Durch diesen Anstieg werden die ehemaligen Widerstände zu Unterstützungen umfunktioniert. Intraday-Rücksetzer auf 12.034 bzw. 11.988 Punkte bieten also nochmalige Einstiegschancen. Das große Wochenziel liegt in Form einer offenen Kurslücke bei 12.129 Punkten im Chart. Der Index korrigierte in der Folge tatsächlich, drehte bei 12.000 Punkten aber wieder nach oben ein. Blieben neue Hochs gestern noch aus, holt der Index das heute mit einer weiteren riesigen Kurslücke gleich zum Handelsstart nach. Das Wochenziel bei 12.129 Punkten in Form eines Gapcloses im XETRA-Tageschart ist erreicht.

Alles, was nun zur Oberseite noch folgt, wäre ein Zubrot für die Käufer. Die guten Einstiege auf der Long-Seite unter Chance-Risiko-Aspekten in dieser Woche liegen jedenfalls hinter uns. Short-Signale gibt es bislang aber ebenfalls noch keine, weshalb man sich aktuell zunächst zurückhalten sollte. Etabliert sich der DAX über 12.129 Punkten, könnte er sich noch in Richtung der oberen Trendkanalbegrenzung und der Marke von 12.208 Punkten aufmachen.

Dreht der Index unterhalb von 12.129 Punkten dagegen bärisch ein, wirkt zunächst das Ausbruchsniveau bei 12.078 Punkten als Unterstützung. Darunter könnte der DAX Ziele bei 12.034 und 11.988 Punkten ansteuern. Die Aufwärtssystematik im Stundenchart wäre erst unter 11.869 Punkten deutlich unterbrochen.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)





Betrachtungszeitraum: 14.08.2019 - 05.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 05.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

