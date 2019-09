Die Beziehung zwischen Facebook und den Medien ist angespannt. Das Netzwerk ist für Verlage kaum verzichtbar, Geschäftsmodelle fehlen. Ein Video-Projekt könnte Perspektiven aufzeigen.

Führende Verlage aus Europa werden mit Facebook zusammenarbeiten, um exklusive Inhalte auf der Videoplattform Facebook Watch bereitzustellen. Zu den Facebook-Partnern gehören die deutschen Verlagshäuser Axel Springer, Burda und Gruner + Jahr, teilte Facebook-Manager Jesper Doub am Donnerstag in einem Blogeintrag mit. In Rahmen der europäischen Kooperation werden nicht nur Werbeerlöse geteilt, sondern Facebook zahlt auch einen zweistelligen Millionenbetrag direkt an die Medienpartner.

Axel Springer wird mit dem Sendeformat "Bild Daily" täglich über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Sport und Lifestyle berichten sowie mit "Welt News", den "meinungs- und bildstärksten Themen von Welt Digital" zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Burda ist mit einer Ratgeber-Sendung ("Life Hacks") und einem Nachrichtenformat seines Magazins "Focus" sowie einer mehrteiligen Serie mit Klaudia Giez ("Germany's Next Top Model") präsent. Gruner + Jahr bringt eine Wissenschaftsshow, eine Fußball-Sendung sowie zwei Shows zum Thema Kochen auf Facebook Watch online.

Facebook-Manager Doub, der für Medienpartnerschaften in ...

