Der CBD-Markt in Kalifornien unter die Lupe genommen

Als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und meist besuchte Reiseziele im Norden Amerikas, ist Kalifornien einzigartig positioniert, um den globalen Cannabis Markt nachhaltig zu beeinflussen. Da ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet Kalifornien als erster US Bundesstaat, medizinisches Marihuana erlaubte. Nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Marihuana Nutzung von Erwachsenen Ende 2016, erfolgte bereits Anfang 2018 der Freizeitverkauf. Gerade der sogenannte Cannabis Tourismus birgt enormes Potential für den US Bundesstaat aber auch das Bewusstsein der in Kalifornien beheimateten Cannabis Unternehmen.

Kalifornien gilt bereits historisch gesehen als absoluter Testmarkt für das ganze Land. Viele Unternehmen aus den verschiedensten Branchen wie Mode, Entertainment oder traditionelle Verbraucherprodukte nutzen Kalifornien als Benchmark für die Entwicklung von nationalen Konsumentenmarken. Die Produkte die in Kalifornien funktionieren, lassen sich sehr schnell in neue Märkte adaptieren.

Nach den Daten von BDS Analytics wurden in 2018 76% der Produktumsätze im Cannabis Bereich durch Markenproduzenten erwirtschaftet. Im Gegensatz lag die Quote in Colorado nur bei 44% in anderen entwickelten Bundesstaaten wie etwa Nevada oder Arizona bei etwa 50%. Insgesamt generierten 846 Cannabis Marken in Kalifornien Umsätze. Davon alleine dreißig mehr als 10 Mio. $ im Jahr. Etwa die Hälfte dieser dreißig konnte sogar einen Umsatz zwischen 25 und 50 Mio. $ ausweisen. Drei Großunternehmen durchbrauchen die Schallmauer vom mehr als 50 Mio. $.

Mit diesem Unternehmensportfolio von Cannabis Unternehmen grenzt sich Kalifornien deutlich von anderen US Bundestaaten wie etwa Colorado, Oregon sowie Arizona ab. Der Gesamtmarkt in Kalifornien für Cannabis war laut BDS Analytics in 2018 bei 2,5 Mrd. $. Nach Schätzung des Analystenhauses soll sich der Markt bis 2022 auf bis zu 5,6 Mrd. $ ausweiten, wobei die Analysten von BDS ihre eigene Prognose als äußerst konservativ ansehen.

Das Cannabisradar-Team verbleibt

mit den besten Grüßen!

