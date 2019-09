Seit Monaten ist der US- Einzelhandelssektor einer der relativ stärksten der New Yorker Börse. Gegenwärtig befindet er sich in einer Konsolidierung, der übergeordnete Trend zeigt aber nach oben. Amazon als Mitglied dieses Sektors testet aktuell seine Unterstützungsgerade und auch die wichtige 200 -Tage - Linie. Liebe Anlegerinnen und Anleger, derzeit lesen wir Anleger wenig positives ...

Den vollständigen Artikel lesen ...