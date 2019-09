Dow Jones - Platzt jetzt endlich der Knoten?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Am Dienstag hieß es an dieser Stelle zum Dow Jones Industrial Average: Vorbörslich wird der Index rund 200 Punkte tiefer als zum Freitagsschlusskurs taxiert. Die Gegenbewegung auf die starken Gewinne der Vorwoche geht folglich in die Verlängerung. Bei 26.185/26.165 Punkten liegt ein erster kurzfristiger Zielbereich. Sollten die Käufer diesen nicht verteidigen können, wird ein Schließen der am vergangenen Donnerstag gerissenen Kurslücke im Chart wahrscheinlich. Das Gap wäre bei 26.041 Punkten Geschichte. Der Index schloss daraufhin das Gap und drehte im gestrigen Handel wieder nach oben. Der Fahrplan wurde folglich exzellent abgespult.

Einmal mehr deutet sich zum heutigen Handelsstart eine Kurslücke im Chart an, dieses Mal wieder zur Oberseite. Der Index könnte sogar den Widerstand bei 26.400 Punkten und das Verlaufshoch bei 26.514 Punkten hinter sich lassen. In diesem Fall lassen sich Ziele bei 26.602 und 26.695 Punkten nennen. Ein Verlassen der Range der Vorwochen würde zudem die Möglichkeit schaffen, mittelfristig wieder die Allzeithochs anzusteuern. Hierfür muss der Dow Jones Industrial Average den Ausbruch über 26.400 Punkte aber erst auf Schlusskursbasis bestätigen.

Die Aufwärtsbewegung ist zunächst intakt, solange das Tief vom Dienstag bei 25.978 Punkten nicht unterschritten wird. Ein wichtiger Support befindet sich auch weiterhin bei 25.718 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.06.2019 - 04.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 04.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

