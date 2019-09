Die Lenzing Gruppe hat nach Bekanntgabe der Kooperation mit der Plattform des Technologieunternehmens TextileGenesisTM im Mai dieses Jahres das erste Blockchain-Pilotprojekt beim diesjährigen Fashion Summit in Hongkong am 5. September präsentiert. Das Pilotprojekt wurde in enger Zusammenarbeit mit TextileGenesisTM, dem WWF sowie der Marke "Chicks" aus Hongkong umgesetzt. Die Blockchain- Technologie ermöglicht allen Kunden und Partnern, Fasern der Marke TencelTM und die jeweilige Holzquelle in jedem Produktions- und Vertriebsschritt bis zur Kleidung und zu den Heimtextilien zu identifizieren. Darüber hinaus bietet die neue Technologie Konsumenten auch die Möglichkeit, die Zusammensetzung eines Kleidungsstückes sowie die dahinterliegende textile Lieferkette vor dem ...

