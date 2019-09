Die Spoiler gleich zu Beginn der Sneak Preview der künftigen Automatisierungsplattform machen Neugierig:

? Über 30 Prozent weniger Engineering-Aufwand

? 50 Prozent weniger Bauraum für die Steuerungs-Hardware

? Maximale Produktivitätssteigerung

"Mit der Automatisierungsplattform ctrlX Automation hebt Bosch Rexroth die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerungen, IT und dem Internet der Dinge auf," betont Dr. Heiner Lang, im Bereichsvorstand verantwortlich für Entwicklung & Fabrikautomation. Die skalierbare Plattform ermöglicht die flexible Gestaltung von zentralen und dezentralen Automatisierungstopologien. Mit ubuntu als Linux- Betriebssystem (von Bosch Rexroth ergänzt um eine Echtzeit-Erweiterung), offenen Standards, App-Technologien für die Programmierung, einem webbasierten Engineering und umfassender IoT-Anbindung reduziert das System den Engineeringaufwand um besagte 30 bis 50 Prozent. Der komplett neu entwickelte Hard- und Software-Baukasten wird durchgängig alle Automatisierungsaufgaben von einfachen Steuerungsanwendungen über IoT-Lösungen bis hin zur High Performance Motion Control abdecken.

"Maschinenbau bedeutet heute Software-Entwicklung," so Steffen Winkler, Leiter Vertrieb der Business Unit Automation & Electrification Solutions. "Diese Marktanforderung erfüllen wir jetzt". Dazu integriert ctrlX Automation neueste Software-Technologien für das Engineering sowie sämtliche SPS- und Motion-Aufgaben. "Das bietet Maschinenherstellern alle Freiheitsgrade der von Smart Devices bekannten App-Technologie," so Winkler. Dennoch sind Maschinenbauer nicht auf Gedeih und Verderb auf das Ecosystem angewiesen. Aufgrund des offenen Ansatzes können sie selbst eigene Apps kreieren und so beispielsweise ihr Kern-Know-how kapseln oder aber über den App-Store auch anderen zur Verfügung stellen. "Die Apps können in einer Vielzahl von Programmiersprachen wie C++, Skriptsprachen wie Python, Node-RED oder mit neuen grafischen Sprachen wie Blockly ...

