Travel24.com AG Leipzig ISIN: DE000A0L1NQ8 / WKN: A0L1NQ Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, den 15. Oktober 2019, um 10.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Travel24.com AG, Salomonstr. 25a, 04103 Leipzig, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. I. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Travel24.com AG zum 31.12.2018 nebst Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2018 nebst Konzernlagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2018* Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz festgestellt. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der im Geschäftsjahr 2018 amtierende Vorstand wird für diesen Zeitraum entlastet. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden für diesen Zeitraum entlastet. 4. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KNOLL BECK AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. Dieser nimmt auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, sofern solche erfolgen. 5. *Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer Barkapitalerhöhung sowie damit verbundene Satzungsänderung* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: a) Das derzeit im Handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 2.033.585,00, eingeteilt in 2.033.585 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem jeweiligen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 wird im Wege einer Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 10.167.925,00 auf bis zu EUR 12.201.510,00 durch Ausgabe von bis zu 10.167.925 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem jeweiligen anteiligen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 ('Neue Aktien'), die nur an Anleger ausgegeben werden dürfen, die Stückaktien mit einem Mindestbetrag in Höhe von EUR 100.000,00 je Angebot erwerben, gegen Bareinlagen erhöht. Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Stückaktie. Der Gesamtausgabebetrag ist in voller Höhe in Geld auf ein Konto der Gesellschaft einzuzahlen. b) Die Neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. c) Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht gemäß § 186 Absatz 1 Aktiengesetz zu. Nicht bezogene Aktien können von anderen Aktionären gezeichnet werden. d) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage festzulegen. e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Ziffer 1 und 2 der Satzung der Travel24.com AG (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen anzupassen. f) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals im Wege der Barkapitalerhöhung wird ungültig, wenn die Durchführung dieser Kapitalerhöhung nicht innerhalb von drei Monaten nach der Eintragung dieses Beschlusses in das Handelsregister der Gesellschaft, spätestens jedoch am 29. Februar 2020, im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden ist. g) Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats sind angewiesen, die Eintragung des Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen für dessen Eintragung zum Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung muss jedoch nicht vor Ablauf der Frist des § 246 Absatz 1 Aktiengesetz erfolgen. h) Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Travel24.com AG. 6. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 8 Absatz 1 der Satzung der Travel24.com AG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Herr Markus Hennig und Herr Dr. Konrad Bösl haben mit Schreiben vom 2. September 2019 gegenüber dem Vorstand ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der Travel24.com AG, Herr Hennig zudem als dessen Vorsitzender, mit Wirkung zum Ablauf des 15. Oktober 2019 niedergelegt. Ohne die Wahl von neuen Aufsichtsratsmitgliedern bestünde der Aufsichtsrat nach Ablauf des 15. Oktober 2019 aus nur einem Mitglied und wäre nach § 108 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz und § 11 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Travel24.com AG nicht beschlussfähig. Aus diesem Grund sind von der Hauptversammlung zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, deren Amtszeit mit Beginn des 16. Oktober 2019 beginnt und bis zum Rest der Amtsdauer der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Herr Markus Hennig und Herr Dr. Konrad Bösl besteht. Herr Markus Hennig und Herr Dr. Konrad Bösl sind in der Hauptversammlung am 28. September 2017 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, gewählt worden. Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrates berücksichtigen die vom Bundesministerium der Justiz am 24. April 2017 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten und am 19. Mai 2017 im elektronischen Bundesanzeiger berichtigten Empfehlungen der 'Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex' in der Fassung vom 7. Februar 2017, mit der folgenden Ausnahme zu der hier einschlägigen Ziffer 5.4.1 Absatz 2: 'Der Aufsichtsrat benennt keine konkreten Ziele für seine Zusammensetzung und erarbeitet kein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium im Sinne von Ziff. 5.4.1 Abs. 2. Folglich kann auch den hierauf basierenden Empfehlungen gem. Ziff. 5.4.1 Abs. 3 und 4 nicht gefolgt werden. Der Aufsichtsrat hat sich bei seinen Wahlvorschlägen für den Aufsichtsrat bisher ausschließlich von der Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten leiten lassen. Dies hat sich nach Überzeugung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat bewährt. Deshalb wird keine Notwendigkeit gesehen, diese Praxis zu ändern. Da derzeit keine weiblichen Aufsichtsräte zur Verfügung stehen, wird auch das Gebot der Vielfalt (Diversity) nicht eingehalten.' Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen der nachfolgend genannten Kandidaten als Mitglieder des Aufsichtsrats als Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, a) Herrn *Peter Maurer*, Senior Transaction Manager bei der VICUS GROUP AG, Leipzig, wohnhaft in Leipzig, und b) Herrn *Jens Wiesner*, Steuerberater in eigener Kanzlei, Leipzig, wohnhaft in Leipzig zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl der oben genannten Kandidaten als Aufsichtsratsmitglieder erfolgt jeweils für die Zeit ab dem Beginn des 16. Oktober 2019 bis zum Rest der Amtsdauer der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Herr Markus Hennig und Herr Dr. Konrad Bösl (vgl. § 8 Abs. 5 Satz 2 der Satzung der Travel24.com AG). Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten jeweils versichert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand für das Aufsichtsratsmandat aufbringen können. Herr Peter Maurer steht in folgenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu der Travel24.com AG, den Organen oder einem wesentlich an der Travel24.com AG beteiligten Aktionär:

