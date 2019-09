Most Actives des Handelstages: Nach einer Empfehlung kaufen Anleger in Stuttgart heute Puts auf das "Cable" das Währungspaar Pfund / US Dollar. GBP/USD Put WKN MC2KX7 http://bit.ly/2k4UtMM Auch Puts auf den breit gefassten Index S&P500 werden nach einer Empfehlung gekauft. S&P Put WKN PZ41PX http://bit.ly/2lVKUQF Anleger sind noch optimistischer geworden. Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne erfreuten die Investoren. Ebenso die Ankündigung neuer Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dax hält sich knapp ein Prozent im Plus. Beim EuroStoxx ebenso, beim MDax sind es 0,6 Prozent. Allerdings warnen Analysten vor zu viel Euphorie - zu oft sin die Anleger in der Vergangenheit schon enttäuscht worden. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß