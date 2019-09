Geht es nach den Bullen, wird die Apple-Aktie in den nächsten Wochen zunächst den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 31. Juli bei 221,37 US-Dollar überwinden und dann einen Anstieg bis auf eben dieses Hoch vollziehen. Doch das Leben im Allgemeinen und das Börsenleben im Besonderen ist kein Wunschkonzert und so werden sich auch die Apple-Bullen strecken müssen, um ihre Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Positiv ist dabei, dass es in den vergangenen Wochen gelungen ist, die 50-Tagelinie und die runde ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...