Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL193 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 05.09.2019 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Außerordentliche Hauptversammlung entscheidet über zukünftige Wachstumsstrategie in China - Rating vorerst ausgesetzt windeln.de hat für den 27. September eine außerordentliche Hauptversammlung (aoHV) einberufen und wird darin über eine Kapitalherabsetzung und -erhöhung sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals abstimmen. Ziel ist es, damit die jüngst angepasste Wachstumsstrategie in China zu finanzieren. Kapitalherabsetzung als Basis für weitere Finanzierungsrunde: Auf der bevorstehenden aoHV wird zunächst über eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 entschieden. Dies ist notwendig, damit sich der Aktienkurs der Gesellschaft nahe bzw. über der für eine Kapitalerhöhung notwendigen Marke von 1,00 Euro befindet. Das Grundkapital wird dabei von 9,96 auf 4,98 Mio. Euro reduziert. Anschließend plant der Vorstand, eine Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten um bis zu 10,0 Mio. Euro durchzuführen. Die Zeichnungsfrist dafür soll zeitnah nach Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister beginnen. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen dann auch nähere Informationen zum angestrebten Volumen sowie dem Bezugsverhältnis liefern. Darüber hinaus soll auch das Genehmigte Kapital 2018 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2019 beschlossen werden. Dieses soll den Vorstand dazu ermächtigen, das Grundkapital bis 2024 um bis zu 6,0 Mio. Euro zu erhöhen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Wachstumsstrategie in China zu finanzieren, die strategische Flexibilität für mögliche kapitalunterlegte Unternehmenskooperationen in China zu erhöhen und die Liquidität der Gesellschaft zu stärken. Weitere Wachstumsmaßnahmen in China geplant: Seit dem Einstieg der asiatischen Großinvestoren im März 2019 (Summit Asset Management und Pinpoint International) hat windeln.de die Wachstumsstrategie in China weiter in den Fokus gerückt. Bestandteile der nun geplanten Maßnahmen sind 1) die Eröffnung einen zweiten Zolllagers, 2) die Erschließung zusätzlicher Online-Vertriebskanäle, 3) die kontinuierliche Erweiterung des Produktangebots, 4) mögliche Kooperationen mit lokalen chinesischen Unternehmen sowie 5) der potenzielle Ausbau des Geschäftsmodells zu einem hybriden (auch stationären) Vertriebsmodell. Die Fokussierung auf den chinesischen Markt sollte windeln.de u.E. helfen, mittelfristig wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Kurzfristig dürften jedoch erhöhte Kosten durch die Umsetzung der strategischen Maßnahmen die Ergebnisentwicklung eintrüben. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Großaktionäre auf der aoHV die angepasste Wachstumsstrategie befürworten. Fazit: Im Rahmen eines Analystenwechsel werden wir mit dem Vorstand im Vorfeld der aoHV über die neuen strategischen Maßnahmen diskutieren und anschließend unser Bewertungsmodell überarbeiten. Das Rating setzen wir bis zum Abschluss der Kapitalmaßnahme aus. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18919.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

September 05, 2019 12:02 ET (16:02 GMT)