Matthias Gaebler stellt seit Jahrzehnten auf Aktionärstreffen kritische Fragen. Hier erklärt er, welches ihm in Erinnerung blieb und warum er sich nicht als räuberischen Aktionär sieht.

Matthias Gaebler, Jahrgang 1965, hat aus seiner Kritik an Unternehmen auf Hauptversammlungen ein Geschäft gemacht: Als Vorstand der Aktien-, Emissions- und Börsenberatungs AG berät der Ökonom Unternehmen in Sachen HV. Bei seinen Auftritten auf Aktionärstreffen setzt der Stuttgarter auf extravagante Outfits; von goldenen Schuhen bis zur Donald-Duck-Krawatte. Zur Vapiano-HV im August aber war er dezent gekleidet: Die rote Krawatte habe er passend zum Firmenlogo ausgewählt, so Gaebler.

WirtschaftsWoche: Herr Gaebler, nach eigenen Angaben haben Sie mehr als 1000 Hauptversammlungen besucht. Wie viele haben Sie denn dieses Jahr bisher geschafft?Matthias Gaebler: Aktuell sind es 15.

Das klingt für Ihre Verhältnisse eher nach wenig.Ja, weil dieses Jahr für mich nur wenige interessante dabei waren. Selbst Bayer, wo der Vorstand wegen der Monsanto-Geschichte nicht entlastet wurde, habe ich mir geschenkt. Es war absehbar, dass es nur um dieses Thema gehen würde.

Wo war es interessant genug?Ich war nach 17 Jahren mal wieder bei Hornbach. Die waren damals miserabel aufgestellt, der Aufsichtsrat völlig unprofessionell. Ich habe dann richtig Rauch reingeblasen. Das Unternehmen hat darauf reagiert und ist inzwischen top. Dieses Jahr habe ich mit Herrn Hornbach am Rande der HV gesprochen. Er hat sich noch an meinen Auftritt damals erinnert. Schlecht war die Porsche-Hauptversammlung. Porsche musste im Mai wegen der Dieselgeschichte eine halbe Milliarde Euro Strafe zahlen. Da wollte ich Näheres wissen. Aber egal, wer fragte, der Vorstand hat nur gemauert. Das war zu Wiedekings Zeiten ganz anders. Heute kann man sich die Porsche-HV sparen.

Vapiano haben Sie auch besucht.Das hat mich interessiert, weil das Unternehmen die Presse ausgeschlossen hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...