Der Bürovermieter gilt als wertvollstes Start-up der Vereinigten Staaten. Aber die Kennzahlen sind offenbar nicht überzeugend für den Kapitalmarkt.

WeWork hat Probleme, Investoren für sich zu begeistern. Vor dem geplanten Börsengang des Büro-Start-ups erwägt das Unternehmen offenbar, die Bewertung deutlich zu kürzen. Derzeit ist WeWork mit 47 Milliarden Dollar das wertvollste Start-up der USA. Vor dem Gang aufs Parkett erwägt das Unternehmen, dass sich kürzlich in "The We Company" umbenannte, die Bewertung auf etwa die Hälfte zu reduzieren, berichtet das "Wall Street Journal".

Gründer und Firmenchef Adam Neumann sei vergangene Woche nach Tokio geflogen, um Softbank-Chef Masayoshi Son zu treffen. Softbank ist einer der größten Investoren in We und hatte mit einer Finanzspritze Anfang des Jahres dazu beigetragen, dass die Bewertung des Start-ups von 20 auf 47 Milliarden Dollar stieg.

Dem Bericht zufolge erwägt Neumann zwei Optionen. Zum einen könnte Son einen großen Teil der Aktien zum Börsengang kaufen. We wollte ursprünglich drei bis vier Milliarden Dollar am Kapitalmarkt einsammeln. Damit könnte es der zweitgrößte Börsengang in diesem Jahr hinter Uber werden. Zum anderen sei auch denkbar, dass We den Börsengang auf 2020 verschiebt und Softbank erneut in We als privat gehaltenes Unternehmen investiert.

Ob sich Softbank darauf einlässt, ist derzeit jedoch noch unklar. Der japanische Konzern hatte im Januar zwei Milliarden Dollar investiert, deutlich ...

