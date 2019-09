Irans Präsident Hassan Ruhani wird bei der nächsten UN-Vollversammlung nicht US-Präsident Donald Trump treffen. Er wiedersprach Gerüchten, wonach eine Zusammenkunft geplant sei.

Der Iran hat einem möglichen Treffen von Präsident Hassan Ruhani mit US-Präsident Donald Trump am Rande der nächsten UN-Vollversammlung erneut eine Absage erteilt. "Es gibt keine Möglichkeit für ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten während der Woche der UN-Generalversammlung", sagte ein Sprecher der iranischen UN-Mission in New York der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Gerüchte über eine angeblich geplante Zusammenkunft bei der Vollversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...