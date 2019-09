Arbeitsmarktzahlen aus den USA, Eurostat Angaben zum Bruttoinlandsprodukt und der Plan zum weiteren Teilausstieg aus dem Atomabkommen des Irans bewegen die Märkte.

Gute Nachrichten in der Entwicklung der Brexit-Debatte und im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten am Donnerstag den Optimismus an die Börse zurückkehren lassen. Der Dax notierte durchgehend in der Gewinnzone und schloss 0,9 Prozent höher, bei 12.126 Punkten. Vorbörslich notiert der Leitindex auch am heutigen Freitag, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Plus. Am letzten Handelstag der Woche beschäftigen Arbeitsmarktzahlen aus den USA und Angaben von Eurostat zum Bruttoinlandsprodukt die Anleger. Außerdem beginnt Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre China-Reise. Im Iran treibt Präsident Hassan Ruhani den weiteren Teilausstieg aus dem Atomabkommen voran.

1 - Vorgabe aus den USA

Anleger an der Wall Street haben am Donnerstag auf eine Entspannung im Zollstreit gesetzt und bei Aktien zugegriffen. Ihnen gefiel vor allem die Aussicht auf hochrangige Handelsgespräche zwischen den USA und China. "Von einer Lösung des Problems sind wir damit zwar noch weit entfernt", warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Die Tatsache aber, dass sich China zurückhaltend zeigt und einen versöhnlichen Ton anschlägt, ist ein positives Zeichen." Negative Nachrichten würden momentan ausgeblendet, sagte Stratege David Cheethma von xtb Market. "Sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, ist oft auch ein Merkmal so mancher Börsenrally."

Risikobereiter wurden die Anleger auch infolge von starken Wirtschaftsdaten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent höher auf 26.728 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 8116 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,3 Prozent auf 2976 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit verhilft auch der Börse in Japan zu Gewinnen. Die positiven Konjunkturdaten aus den USA versetzten die Anleger zudem am Freitag in gute Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Mittag 0,5 Prozent fester bei 21.188 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,3 Prozent auf 1539 Zähler.

3 - US-Regierung veröffentlicht Arbeitsmarktbericht

In den USA werden die neuen Zahlen für den ...

