Seit der Anordnung eines Zwangsurlaubs für das britische Unterhaus eskaliert die Situation in Großbritannien in einem Machtkampf. Doch was möchte Boris Johnson bezwecken?

Premierminister Boris Johnson hat seit Amtsantritt keine Gelegenheit verstreichen lassen, sich ins internationale Rampenlicht zu schieben und kontroverse Reaktionen in Großbritannien und anderswo hervorzurufen. Der vorläufige Höhepunkt der Johnson-Show war der von ihm angeordnete Zwangsurlaub für das britische Unterhaus wenige Wochen vor dem endgültigen Austrittsdatum Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU).

Dieser Zwangsurlaub hat die Situation in London im Verlaufe dieser Woche eskalieren lassen. Erst trat ein konservativer Abgeordneter aus der Partei aus und schloss sich den Liberalen (LibDems) an. Danach schmiss der Premierminister 21 prominente parteiinterne Oppositionelle aus der Fraktion; sie sollen seinem Willen nach auch künftig nicht mehr für einen Sitz im Namen der Konservativen kandidieren dürfen. Anschließend beschloss das britische Parlament gegen die Regierung ein Gesetz zur Verhinderung eines No-Deal-Brexit, bevor es schließlich Neuwahlen am 15.Oktober verhinderte.

Es war also ein heftiger Machtkampf zu beobachten, den der Premierminister scheinbar verloren hat. Gestern morgen wurde dann offenbar eine Einigung darüber erzielt, dass es keinen weiteren Versuch der Regierung geben wird, den No-Deal-Brexit durchzudrücken; das No-No-Deal-Gesetz soll demnach heute durch das Oberhaus gebracht und anschließend von der Königin unterzeichnet werden.

Dafür könnte es doch Neuwahlen im Herbst dieses Jahres geben. Die Idee der Neuwahlen ist also noch nicht vom Tisch, zumal auch die Labour-Partei monatelang dafür plädiert hat. Neuwahlen können jedoch auch aus Sicht des Premierministers gefährlich sein, wie das Beispiel der letzten Wahl zeigt. Theresa May wollte eine deutliche Mehrheit und ein ...

