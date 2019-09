Kunststoffverpackungen machen einen großen Teil des Abfalls auf den Weltmeeren und an Land aus. Was unternimmt P&G als bedeutender Konsumgüterhersteller dagegen? Gian de Belder: Verpackungsabfälle gehören nicht in die Natur, soviel ist klar. Wir sehen für uns eine Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Und wir handeln entsprechend. Wir engagieren uns in unterschiedlichen Initiativen und eigenen Programmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...