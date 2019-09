Der im Dow-Jones-Index gelistete Telekommunikationskonzern Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, NYSE: VZ) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 61,50 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 2,1 Prozent. Die Dividende wird am 1. November 2019 an die Aktionäre ausgeschüttet (Record date: 10. Oktober 2019). Insgesamt schüttet Verizon auf das Jahr hochgerechnet ...

