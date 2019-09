Nach ein schwachen Start in die Woche konnte sich der Euro erholen. Dazu haben vor allem positive politische Entwicklungen beigetragen.

Der Euro hat am Freitagmorgen weiter über der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1040 Dollar und damit so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1058 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...